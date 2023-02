Igreja Ortodoxa Antioquina São Jorge, no bairro Mercês (Valquir Aureliano)

A Igreja Católica Ortodoxa Antioquina São Jorge, também conhecida como Igreja de São Jorge de Curitiba, finalizou ontem (14 de fevereiro) a campanha de arrecadação para ajudar as vítimas dos terremotos na Síria e na Turquia. E nesta quarta-feira (15) o padre Samaan Masri publicou uma mensagem de agradecimentos aos curitibanos, revelando que foi possível arrecadar quase R$ 100 mil para ajudar às pessoas do outro lado do planeta.

“Como prestação de contas, a Igreja comunica que o valor total arrecadado alcançou o montante de R$ 96.597,01, o qual será integralmente transferido à Arquidiocese em São Paulo e, de lá, ao respectivo Patriarcado para ajudar, no que for possível, no socorro aos afetados pelo terremoto que ceifou milhares de vidas na Síria e na Turquia e que deixou outros milhares de feridos, de desabrigados e de famintos”, escreveu o religioso, em mensagem que pode ser lida na íntegra, abaixo.

O balanço mais recente do terremoto, divulgado hoje, mostra que os dois países atingido pelo terremoto somam mais de 41 mil óbitos, com 5,8 mil mortes na Síria (país que já havia sido devastado por quase 12 anos de guerra civil) e outras 35,4 mil na Turquia, que registra o terremoto mais letal de toda a sua história (até então, o recorde pertencia a um terremoto ocorrido em 1939, que havia deixado 33 mil mortos).