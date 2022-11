Divulgação

Todo dia 25 de dezembro, Papai Noel percorre o mundo em seu trenó, distribuindo presentes para crianças de todas as idades e regiões. Mas o que ele faz durante o resto do ano? Em novembro e dezembro, crianças de todas as idades poderão descobrir que Papai Noel ajuda a proteger a natureza e, de quebra, participar de uma aventura para solucionar problemas ambientais do planeta Terra. Esse é o enredo do evento Inventuras Natalinas, com quatro datas programadas para este fim de ano na UP Experience, em Curitiba. A atividade lúdica é criação da empresa Fora do Quadrado, da pedagoga e doutora em Educação Camile Gonçalves Hesketh Cardoso.

Em uma experiência multissensorial, a rota de aprendizagem usa a literatura para oferecer aos pequenos uma vivência única e cheia de descobertas. Com a união de arte, cultura, educação, contação de histórias e diversão, o programa propõe um momento de construir memórias afetivas. “Usamos uma história repleta de surpresas e desafios para trazer as crianças a um universo mágico, incentivando a criatividade e a imaginação. Elas se envolvem na narrativa e podem experimentar diferentes sensações ao longo do trajeto”, conta Camile.

Depois de ouvirem uma história surpreendente, crianças e seus familiares precisam se juntar ao Papai Noel Verde para resolver um grave problema identificado por ele no Polo Norte. Sem essa ajuda, o Natal, os contos de fadas e o futuro do planeta estarão em sério perigo. A atividade se desenrola por diversos pontos do Campus Ecoville da Universidade Positivo e, ao longo do caminho, os participantes encontram cartinhas deixadas por alguns personagens dos contos de fadas, pedindo a ajuda do Papai Noel. Em um ponto da aventura há o encontro com o próprio Bom Velhinho, que conta como trabalha nos outros 364 dias do ano para salvar o planeta. Além da rota de aventura, todos participam, também, de um piquenique noturno com temática natalina.

Ação social

Faz parte da programação, ainda, uma ação social promovida pela UP Experience e pela Fora do Quadrado. 100 crianças do projeto social da Associação Musical Alegro e outras 100 crianças do Centro de Educação Infantil Maria Amélia (AMA) serão convidadas a se juntar à diversão. Essas crianças também receberão todo o lucro arrecadado com o evento, por meio de livros doados a elas. Para o diretor da UP Experience, Eduardo Faria, essa é mais uma oportunidade para trazer a comunidade para dentro dos espaços da UP Experience. “Estar em integração com alunos, professores e também com a comunidade que nos rodeia é parte da nossa missão enquanto universidade. Queremos que a UP Experience seja, cada vez mais, um espaço que pode ser desfrutado por todos os curitibanos”, ressalta.

Serviço

Inventuras Natalinas

Quando: 26/11 (sábado); 27/11 (domingo); 03/12 (sábado); e 10/12 (sábado), sempre das 18h30 às 20h30

Local: UP Experience – Universidade Positivo – Campus Ecoville | R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Ecoville

Investimento: Adultos e crianças, a partir de 2 anos (menores de 2 anos não pagam): R$ 65 por participante. Para os ingressos da ação social, o valor é especial de R$ 55.

Inscrições pelo link: linktr.ee/foradoquadrado.com

Mais informações: www.instagram.com/foradoquadrado.inventuras ou pelo telefone: (41) 98828-2443