Foto: Valquir Aureliano

Procissões realizadas nesta Sexta-Feira Santa (7) reuniram milhares de pessoas em Curitiba, principalmente no Centro da cidade. O Setor Centro da Arquidiocese de Curitiba se uniu para realizar a Procissão do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores. Duas procissões saíram de igrejas diferentes (Perpétuo Socorro e Santuário Nossa Senhora de Guadalupe) e se encontraram no caminho, para seguir até a Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na Praça Tiradentes.









































Às 15h45, começou a procissão no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Alto da Glória. Às 16h15, houve o início da procissão no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e Jesus das Santas Chagas, na igreja do Guadalupe, no Centro.

Às 16h30, ocorreu o encontro das imagens do Senhor Morto com a de Nossa Senhora das Dores, na esquina da avenida Marechal Deodoro com a rua Conselheiro Laurindo, no Centro.

Às 17h30, houve a chegada da Procissão à Catedral Basílica Menor Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na praça Tiradentes, seguida de bênção do arcebispo Dom José Antonio Peruzzo e contemplação individual da cruz e das imagens processionais.

Nesta sexta-feira, também estavam marcadas procissões nos bairros Sítio Cercado, Mercês, Campo Santana, Campo Comprido, Portão, Boa Vista, Hauer, Uberaba, Cajuru, Xaxim, Guabirotuba, Fazendinha, Centro, Santa Cândida, Barreirinha, Rebouças, Santa Felicidade, Santa Quitéria e Boqueirão.