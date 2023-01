Agência Brasil

Segundo recente mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), o estado do Paraná possui 1,6 gigawatts (GW) de energia solar em operação nas residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e prédios públicos.



Desde 2012, a geração própria de energia solar já proporcionou ao Paraná a atração de mais de R$ 8,3 bilhões em investimentos, geração de mais de 47,3 mil empregos e a arrecadação de mais de R$ 2,6 bilhões aos cofres públicos. A potência instalada no Paraná coloca o estado na quarta posição do ranking nacional.