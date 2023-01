Arco íris no Centro Cívico (Foto: Ana Ehlert)

Após um dia de muito calor e com chuvarada no período da tarde, Curitiba viu aparecer nos céus um arco-íris por volta das 18 horas desta sexta-feira (20 de novembro). Apesar do tempo um tanto nublado, fenômeno ficou visível em diversos bairros da cidade, como o Abranches, Centro, Centro Cívico e Rebouças.





Arco-íris no Abranches (Josianne Ritz)

Arco-íris no Cristo Rei (Mario Akira)

Segundo informações do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura na capital paranaense variou hoje entre 25 e 17 graus Celsius na capital paranaense. A previsão é que chova até por volta de 20 horas, com uma precipitação acumulada de 14,2 milímetros.

Amanhã, é possível que os curitibanos tenham um dia com céu claro e sem chuvas, com temperatura variando entre 16 e 26ºC. A partir de domingo, entretanto, o tempo volta a ficar instável e deve voltar a chover.