Um gustnado, nome dado a um fenômeno parecido com um tornado, foi registrado em Guarapuava, nesta tarde de terça-feira, 17 de janeiro, na região central do Paraná.

Os ventos fortes foram registrados no destelhamento de casas no bairro Concórdia. Os fios de energia elétrica foram rompidos pelo material que se soltou das casas.

O termo gustnado surge da junção das palavras “gust”, rajada em inglês, e tornado. A meteorologista Josélia Pegorim explica que o fenômeno não é um tornado. “Mas é uma corrente de vento giratória, que se forma a partir da base, da superfície, e vai se estendendo verticalmente em direção a nuvem.” Ela não chega a se conectar com a nuvem, mas esse vento giratório pode ser suficientemente forte para causar destelhamentos”, disse.

O que difere um gustnado de um tornado é que o segundo tem contato tanto com a superfície da terra como com uma nuvem.

Vendaval em Guarapuava

Os ventos começaram em Guarapuava por volta das 15h30 e os bairros mais afetados ficam na região oeste da cidade.

Cerca de 20 salas de aula do campus Santa Cruz da Universidade Estadual do Centro Oeste (Unicentro) ficaram destelhadas. A força do vento derrubou toldos, quebrou vidros e rompeu um cano. Por isso, as aulas, previstas para serem retomadas nesta segunda-feira, 23, poderão ser suspensas. Tudo dependerá da análise do espaço.