Divulgação / Guarda Municipal de Araucária

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Guarda Municipal de Curitiba (GMC) anunciam, hoje pela manhã, o início da atuação dos guardas municipais no levantamento, atendimento e registro de acidentes na Linha Verde (BR-476).



A iniciativa é pioneira no país e acontece através de um Acordo de Cooperação Técnica firmado entre a PRF e a Prefeitura de Curitiba.



Os guardas municipais atenderão os acidentes ocorridos nos quase 22 quilômetros de extensão da Linha Verde, entre o quilômetro 120,9 (Trevo do Atuba) e o 142,8 (Terminal Pinheirinho).