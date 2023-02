Valquir Aureliano

A noite deste sábado (18) em Curitiba é fria, com céu encoberto e temperatura na casa dos 14°C mas com sensação de 13°C. Apesar disso, na Avenida Marechal Deodoro, o clima é quente. Os blocos carnavalescos abrem os desfiles deste sábado para um bom público na passarela do samba da Capital.

Afoxé, Púrpura, Boêmios e Madames, e Rancho das Flores passam pela passarela, no esquenta para o desfile das Escolas do Grupo Especial (Os Internautas, Imperatriz da Liberdade, Acadêmicos da Realeza, Mocidade Azul e Enamorados do Samba).