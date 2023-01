República Argentina terá bloqueio hoje e amanhã (Pedro Ribas/SMCS)

Curitiba está em obras. Importantes vias estão com trabalhos de requalificação, e podem até mesmo ter bloqueios nesta semana, exigindo atenção do motorista.

A Avenida República Argentina terá bloqueio total, nesta segunda-feira (30) e terça-feira (31), no trecho entre entre as avenidas Brasília e Presidente Wenceslau Braz, no Novo Mundo. A interrupção da passagem no período entre 9h e 17 horas.

O bloqueio é necessário para as obras de extensão do itinerário do Ligeirão Norte-Sul (BRT Sul), entre os terminais Santa Cândida e Pinheirinho.

Agentes da Superintedência de Trânsito (Setran) estarão no local para orientar os motoristas. Não haverá alteração para quem usa o transporte coletivo. Os ônibus continuarão operando na canaleta exclusiva.

A obra para a expansão do Ligeirão Norte-Sul está sendo feita em lotes.

Outra obra acontece na Rua Mariano Torres, importante artéria da região Central, que serve como acesso de quem chega à Curitiba a partir da Avenida das Torres e da Rodoferroviária, está recebendo obras de requalificação.

As obras acontecem no trecho compreendido desde o Viaduto Colorado e Avenida Presidente Afonso Camargo até o cruzamento com a Rua Carlos Cavalcanti, quase em frente ao Passeio Público. Local de tráfego intenso, comércio e corredor de 12 linhas do transporte coletivo, as obras acontecem das 9h às 17 horas.

A previsão é de que os serviços sejam concluídos nas primeiras semanas de fevereiro, dependendo do clima.

E ainda há os trabalhos no viaduto da Linha Verde, no tarumã, que desde a semana passada está em obras para alargamento do viaduto. Desvios foram implantados e sinalizados na região.