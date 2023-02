Divulgação/ Polícia Militar

Dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram mortos nesta sexta-feira (3 de fevereiro) pela Polícia Militar do Paraná, em ocorrências distintas registradas no norte do estado, nos municípios de Apucarana e Sertanópolis.

Na primeira situação, em Apucarana, equipes da Rotam de Apucarana e de Londrina tentaram prender um rapaz de 25 anos que tinha mandado de prisão em aberto. Ao notar a abordagem, contudo, o jovem saiu correndo para tentar fugir da equipe. Além da tentativa de fuga, contudo, ele ainda sacou uma arma e começou a atirar contra os policiais, sendo alvejado no confronto. Ele, que tinha mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas, morreu no quintal de uma residência e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Já em Sertanópolis, o caso foi registrado na BR-323, após uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária mandar um veículo parar. Em vez de cumprir a ordem, contudo, o motorista tentou jogar o veículo contra os policiais e iniciou uma fuga pela contramão.

Em dado momento, porém, o suspeito parou o carro às margens da rodovia, próximo a uma plantão. Foi quando abriu fogo contra os policiais, que mais uma vez reagiram e mataram o homem, de 25 anos. No veículo que ele dirigia havia 110 quilos de maconha.