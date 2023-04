Pela primeira vez em dez anos, a Prefeitura de Curitiba reduz o volume de documentos armazenados, registros da rotina da administração pública. Levantamento do Departamento de Gestão do Arquivo Público da Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap) mostra que, só em 2022, a redução foi de 82 toneladas.

“O acervo do Arquivo Público não cresceu. Eliminamos mais documentos em papel do que recebemos”, comemora o diretor do Departamento de Gestão do Arquivo Público, Rubens Alves Goes Zampieri. Ele explica, que antes de 2020, a Smap já buscava a ampliação do uso do suporte eletrônico na Prefeitura de Curitiba.

“Durante a pandemia nós aceleramos essa mudança. Investimos mais nos processos eletrônicos”, completa.

A tendência observada em 2022 se mantém nos três primeiros meses de 2023, quando houve 84,8 mil registros em suporte eletrônico e apenas 8,9 mil em papel.