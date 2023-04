Com chegada do frio, Prefeitura intensifica abordagem e acolhimento de pessoas em situação de rua. Foto: Sandra Lima

A Prefeitura de Curitiba acolheu 1.390 pessoas em situação de rua na noite desta quarta-feira (19/4) e madrugada de quinta (20/4), quando as temperaturas caíram em função da chegada da primeira onda de frio a Curitiba.

Do total de acolhidos, 410 foram atendidos em casas de passagem, onde podem chegar espontaneamente ou levados pelas equipes. Os demais já são usuários de hotéis sociais, unidades de acolhimento institucional e república do município.

Durante toda a noite, equipes da Fundação de Ação Social (FAS) percorreram as ruas da cidade em busca de pessoas desabrigadas para oferecer atendimento. Foram 131 abordagens sociais, 94 delas feitas com base em solicitações que chegaram à Central 156 e as demais em roteiros de busca ativa.

Como já estava previsto, o trabalho foi intensificado das 18h à 1h, com objetivo de acolher as pessoas antes da madrugada, quando normalmente as temperaturas são mais baixas.

Em função da chegada antecipada do frio, a abordagem intensificada precisou ser realizada antes do início da Ação Inverno – Curitiba que Acolhe, desenvolvida todos os anos entre os dias 15 de maio e 15 de setembro.

Acolhimento

A diretora de Atenção à População em Situação de Rua, Grace Kelly Puchetti, explica que durante as abordagens, 69 pessoas aceitaram acolhimento, mas outras 56 recusaram seguir com as equipes para os abrigos, onde encontram local para tomar banho, trocar de roupa, se alimentar e dormir protegidos.

“Para as pessoas que decidem ficar nas ruas e estão pouco agasalhadas, os educadores sociais entregam cobertores. Foram 19 durante toda a noite. Nosso objetivo é proteger quem está desabrigado e evitar o risco de hipotermia”, explica a diretora.

Há um mês em situação de rua, Joel Vieira de Camargo, 58 anos, aceitou acolhimento e foi levado para a Casa de Passagem Padre Pio. O homem, que já foi professor de dança e segurança de mercado, contou que sempre procura atendimento da unidade, localizada na Praça Plínio Tourinho, também conhecida como Praça Solidariedade, desde que chegou de Mandirituba, município da Região Metropolitana de Curitiba.

“Sempre procuro atendimento na Padre Pio, lá sou bem atendido, a comida é boa, e nos fins de semana fico lá para assistir TV”, contou.

Durante a ação, as equipes fizeram ainda o cadastro de duas novas pessoas que chegaram à cidade e ainda não tinham sido atendidas pela FAS. Os educadores sociais providenciaram também o retorno de um homem que já é acolhido pelo município, mas estava fora da unidade, e também o retorno familiar de outro que decidiu voltar para casa.

Ação intensificada continua

Com a previsão da continuidade do frio, a FAS manterá ações intensificadas até madrugada de sábado (22/4).

A Prefeitura pede a ajuda da população para proteger as pessoas em situação de rua. A orientação é para que entrem em contato com a Central 156, por telefone, site ou pelo aplicativo Curitiba 156, sempre que avistarem alguém nessa condição.

A FAS conta atualmente com 1.407 vagas de acolhimento em 31 unidades, próprias e parceiras. O número pode ser ampliado, de acordo com a demanda.