Em uma semana, Polícia Militar cumpriu 25 mandados de prisão no litoral. Foto: Sd Ismael Ponchio / PMPR

Entre os dias 16 e 23 de janeiro, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) cumpriu 25 mandados de prisão que estavam em aberto no litoral paranaense. Também foram abordados 1.267 veículos e 3.808 pessoas. As ações ocorreram durante o Verão Maior Paraná e se devem ao reforço do efetivo policial empregado nas praias.

