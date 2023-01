Claudio Neves/Portos do Paraná

Três navios da Marinha do Brasil atracaram no Porto de Paranaguá na manhã da sexta-feira (20). Em apoio à autoridade marítima, a Portos do Paraná disponibilizou três berços públicos para receber as embarcações na operação denominada Aspirantex.

Cerca de 1.150 tripulantes vindos do Rio de Janeiro permanecem em atividades oficiais e públicas até a próxima segunda-feira (23).

“Esse tipo de operação é possível, no Porto de Paranaguá, porque os berços públicos são extremamente flexíveis, o acesso é fácil e o pátio permite toda a circulação necessária para as visitas a bordo”, afirma diretor de Operações da Portos do Paraná, Luiz Teixeira da Silva Junior.

Segundo ele, durante a parada no porto paranaense as embarcações aproveitam para realizar serviços como retirada de resíduos e abastecimento com água e outros suprimentos.

As visitas e solenidades oficiais a bordo já iniciam. Neste sábado (21) no período da manhã, das 8h ao 12h, grupos fechados de convidados da Marinha fariam visita guiada às embarcações. Já no período da tarde, das 13h às 19h, o porto e as embarcações estarão abertos para visitação pública, da comunidade em geral.

“Essa visita só vem reforçar esse clima de cooperação mútua existente entre as autoridades marítima e portuária. Clima este que vem trazendo excelente resultados para a estrutura logística do país”, diz Teixeira.

OPERAÇÃO – Os navios da Marinha saíram do Rio de Janeiro no último dia 16 de janeiro. Como explica o comandante da Capitania dos Portos do Paraná, capitão de mar e guerra Anderson Brito de Melo, a Operação Aspirantex é anual e realizada sempre no mês de janeiro.

“É um exercício operativo que começa no Rio de Janeiro, e além de promover o treinamento da tripulação, a esquadra traz embarcados os aspirantes à Escola Naval”, afirma o capitão. “É uma familiarização à vida de embarcados”.

Segundo o comandante, enquanto parte das embarcações envolvidas nessa atividade está atracada em Paranaguá, outras estão paradas no porto vizinho, de Itajaí, em Santa Catarina. Na segunda-feira, todas se encontrarão em mar para seguir com as atividades de formação.

“A integração entre Porto, Marinha e comunidade é essencial. Estamos de portas abertas e já percebi que essas três pontas trabalham em total apoio”, acrescenta.

EMBARCAÇÕES – O maior navio dos três – o navio doca multipropósito Bahia (NDM Bahia – G40) – mede 168 metros de comprimento e 23,5 metros de largura. Ele tem 600 tripulantes e está atracado no berço 205. Atua tanto em ações de ajuda humanitária como em apoio às forças armadas. O G40 foi projetado para transportar, além das tropas, veículos e até helicópteros. A embarcação atua em grandes áreas oceânicas e na proteção de plataformas marítimas de petróleo.

Na sequência (a leste do cais), a Fragata “Liberal” (F43) está atracada no 206/7 e a Fragata “Defensora” (F41) no 208. Ambas medem 133 metros de comprimento e 14,5 metros de largura e têm tripulação de cerca de 284 pessoas a bordo.