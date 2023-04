Franklin de Freitas

Com mais de 15 anos de experiência em empresas de grande porte do setor de transporte rodoviário, Felipe Gulin soma mais de 10 anos de experiência no Expresso Princesa dos Campos, onde chegou à vice-presidência.



Apaixonado por inovação, fundou a empresa Supplybus e há dois anos criou a Embarca, empresa de tecnologia especializada em desenvolver soluções para mobilidade rodoviária, como a plataforma Embarca, uma solução completa que conecta clientes, operadores e motoristas.

Gulin fez uma visita ao Bem Paraná, recebido pelo diretor-superintendente, Roney Rodrigues.