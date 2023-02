Reprodução/PMPR

O corpo encontrado por volta das 7 horas deste sábado (11) na rua Nilo Pissaia, no bairro Campina do Taquaral, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, era do empresário José Ricardo Amaro de Oliveira de 52 anos, sequestrado em um bar na noite de sexta (10). Segundo a polícia, ele estava com as mãos amarradas e foi morto com tiros.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia