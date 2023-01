Reprodução

A nova ponte que será construída entre Guaratuba e Matinhos, no litoral do Paraná, passará a ser denominada de “Rei Pelé”, propõe a Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento e Similares (Feturismo), sobre a ligação direta na baia de Guaratuba. A estrutura representa uma grande conquista dos paranaenses e brasileiros que circulam por essa importante região do estado, principalmente a comunidade litorânea que aguarda a décadas, destaca o presidente da entidade Fábio Aguayo.

A denominação, segundo a Feturismo, vai abrilhantar esta importante iniciativa da administração do governador Ratinho Junior em concretizar tão almejada obra que consta inclusive na constituição do Estado. “Será uma grande referência turística em nosso estado e em prol do Litoral e toda comunidade, sem falar para homenagear um grande brasileiro que honrou nosso país”, ressalta Aguayo.

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, foi um futebolista brasileiro que atuou como atacante. Descrito como o “Rei do Futebol”, é amplamente considerado como o maior atleta de todos os tempos. Ele faleceu no último dia 29 de dezembro de 2022, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. “É uma importante obra. O nome do Rei Pelé viraria até ponto turístico e ajudaria o litoral”, completou.

A ponte entre Guaratuba e Matinhos, de acordo com o projeto, terá 1,2 quilômetros de extensão, quatro faixas de tráfego e calçadas com ciclovia em ambos os lados, com três metros de largura. A obra está em fase de audiências na região de abrangência da estrutura. Encerrada esta fase, serão mais dois meses para a empresa vencedora da licitação obter a licença ambiental, seis meses de projeto e, após isso, prazo para execução é 32 meses.