Daniel Castellano / SMCS

As empresas regulares do setor rodoviário têm ótimos resultados para comemorar na entrada de 2023. De acordo com informações da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, houve alta de 18% nos embarques em relação a 2019, no período de festas de fim de ano (de 23 de dezembro/22 a 2 de janeiro/23).

E não é foi em número de passageiros transportados. A associação também destaca quase 100% menos acidentes rodoviários no período envolvendo transporte terrestre, segundo dados da PRF.