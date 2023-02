(Cido Marques/FCC)

Campeã do carnaval de Curitiba em 2020, a escola Enamorados do Samba promete repetir a proeza este ano, levando para a avenida o enredo O Grande Circo Místico, inspirado no famoso musical criado para o Balé Teatro Guaíra, em 1983. A Enamorados vai se apresentar no próximo sábado (18/2), fechando na madrugada o desfile das escolas do Grupo Especial, na Rua Marechal Deodoro.

O roteiro do musical, que conta a história do amor entre um aristocrata e uma bailarina, foi visto e revisto várias vezes até ser adaptado para as alas da escola de samba. Os tradicionais personagens circenses estarão representados no desfile – pierrôs e colombinas, malabaristas, acrobatas, trapezistas, pernas de pau e também elefantes e macaquinhos, mas com a mensagem de que os animais não devem ser aprisionados nem explorados. A tenda do circo está representada no figurino da ala das baianas.

Trajetória fulminante

A Enamorados do Samba é a mais nova agremiação carnavalesca de Curitiba. Desfilou pela primeira vez em 2018 quando venceu o concurso do Grupo de Acesso e, com isso, no ano seguinte já foi para o Grupo Especial. No seu segundo desfile, ficou com o terceiro lugar, e em 2020 conquistou o título do último carnaval antes da pandemia.

Foi uma trajetória rápida e surpreendente, mas que nasceu da experiência de duas grandes carnavalescas de Curitiba: Marlene Monte Carmelo, que faleceu poucos dias antes do desfile de 2020, e Marise Fernandes, atual presidente da escola.

As origens são mais antigas e começam em 1993, quando Amauri Ferreira, Marlene Carmelo e um grupo de amigos criaram o bloco Enamorados do Samba. O bloco chegou a reunir 300 foliões e fez seu último desfile em 1997, quando encerrou suas atividades.

Escola ecológica

“Estávamos na Marechal Deodoro assistindo ao desfile de outras escolas quando conversamos e decidimos que era hora de criar algo novo para o carnaval de Curitiba”, conta Marise. Vinte anos após o fim do bloco, nasce o Grêmio Cultural Ecológico Carnavalesco Enamorados do Samba, com participantes de todas as regiões da cidade, unidos pela paixão pelo carnaval.

A Enamorados do Samba se pauta pelo respeito ao meio ambiente e, segundo Marise, é a primeira escola de samba ecológica do Brasil.

No desfile do próximo sábado, com aproximadamente 600 integrantes, a magia do circo e o respeito à natureza se fazem presentes. “Vamos fazer bonito”, promete Marise Fernandes. “Se ganhar ou não, vamos continuar trabalhando, porque nossa luta não é só pela nossa escola, é pelo carnaval de Curitiba”, diz a carnavalesca.

Enredo da Escola de Samba Enamorados do Samba

O Grande Circo Místico

Compositores: Nagel Rangel, Alisson Narciza e Ricardo Nascimento



Sacode aí

Porque o circo chegou

Agora vamos brincar

Enamorados eu sou

É energia, magia do carnaval

Sonho, é ser criança na Marechal!

Dormir, e colorir a vida de esperança

No palco a coxia lhe abraça

Teatro é magia que encanta

E faz da arte, a bailarina

Em cena, o passo padedê

É no Guaíra!

Palhaço…

Tira da gente a gargalhada

Mulher barbada atrapalhada

O trapezista é emoção

A cigana leu a mão

E deu a previsão

Mais uma vez geral gritando é campeão

E vem pra rua ver

É hora de aplaudir

O circo místico fazendo carnaval

E transformando o invisível

Em real

Na ilusão o mágico voar…

Com pierrots e colombinas

A bailar

E a “sinfonia”

Aazul e rosa

Vai tocar…

É dada a hora

De despertar senhoras e senhores

Vem sambar!!

