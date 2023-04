G2C Events

A AviationXP Sul, que terminou na quinta-feira passada (6), no Aeroporto de Bacacheri, em Curitiba, registrou um recorde de 1587 visitantes, praticamente o dobro do registrado no ano passado em dois dias. O evento de negócios regional, criado para atender a indústria da aviação e os potenciais clientes da região sul, foi um sucesso. Foram dois de casa cheia, mais de 35 marcas, entre elas, empresas como Azul Conecta, Helisul, Aeromecânica, Aerotrading, IAS e Tecnam, entre outras, e 16 aeronaves expostas.

“O evento aconteceu no novo hangar da Helisul, importantes parceiros para o sucesso da AviationXP, assim com a CCR, administradora do Aeroporto de Bacacheri”, disse Gledson Castro, diretor da G2C Events, organizadora da AviationXP. A próxima edição acontecerá em 17 e 18 de abril de 2024.

O próximo evento ainda esse ano será a Heli XP, maior evento do segmento de asas rotativas da América Latina, que acontecerá mais uma vez no Helipark, na cidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo, nos dias 10 e 11 de maio de 2023. Em sua última edição realizada em 2022, a feira recebeu 4.800 pessoas e gerou 23 milhões de dólares em negócios fechados, contando com a presença de 73 marcas e 18 helicópteros expostos.

Em 2023, além da edição de Curitiba (PR), teremos Goiânia (GO), nos dias 28 e 29 de junho, com terceira edição e que pelo segundo ano consecutivo, ocorrerá no Aeroporto Internacional de Goiânia, também administrado pela CCR Aeroportos; e a estreia em Fortaleza (CE), nos dias 25 e 26 de outubro.

E, para fechar o ano de 2023, a cidade de Jundiaí (SP) receberá mais uma vez a Aviatrade, nos dias 8 e 9 de novembro. O evento já é considerado uma data importante do calendário oficial da região e tem como foco o mercado de aeronaves leve esportiva (LSA), monomotor e pistões da aviação geral.