(Divulgação)

Com o objetivo de promover o consumo sustentável e incentivar a economia circular, a Vila Ida Curitiba se prepara para receber mais um Encontro de Brechós Saí do Armário nos dias 11 e 12 de março. Com mais de 35 expositores confirmados, a 17ª edição do evento promete reunir uma grande variedade de produtos, desde roupas e acessórios até produtos geek.

Além das novidades que os estandes têm a oferecer, Saí do Armário também tem uma forte proposta de conscientização ambiental. Com a crescente preocupação com o meio ambiente, cada vez mais pessoas têm se voltado para a compra de produtos de segunda mão como forma de reduzir o consumo excessivo, gastar menos, reutilizar e diminuir o impacto ambiental: “A indústria têxtil é responsável por grande parte da poluição de rios e contaminação de terras, por conta dos corantes usados e do descarte incorreto de materiais e resíduos”, explica a fundadora do evento e bióloga, Gabriela Feola.

Reutilizar roupas usadas é uma forma simples e efetiva de contribuir para a conservação e durabilidade das peças. Mais que uma escolha consciente e econômica, o brechó é uma alternativa diversificada para renovar o guarda-roupa.

Já sabemos que quase tudo que usamos pode ser reutilizado, mas você tem costume de reutilizar acessórios? Eles também são um dos materiais que têm muito descarte e, pensando nisso, um dos expositores vem com uma proposta de repensar esse uso também.

Com uma curadoria impecável, o “Relumbre” é o único brechó registrado só de acessórios do Brasil e estará presente nesta edição do evento. “No Saí do Armário, os clientes podem ir preparados para as compras, mas também para passar um dia agradável com a família, pois o local é pet friendly, serve comidas e bebidas e vai ter até massagem no espaço Relax”, conta a empreendedora e produtora de eventos, Kerolen Martins.

Serviço:

17° Encontro de Brechós Saí do Armário

Local: Vila Ida Curitiba

Endereço: Al. Dr. Muricy, 1089 – Centro – Curitiba/PR CEP: 80020-040

Entrada: Franca

Data: 11 e 12 de março – Sábado e Domingo

Horário: das 10h às 18h