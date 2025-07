Encontro pela paz (Divulgação)

Na semana passada, professores, colaboradores, coordenadores de cursos, assessores, a reitoria e as pró-reitorias do Centro Universitário FAPI, de Pinhais, participaram de uma roda de conversa para refletir sobre a importância da paz no mundo.

Durante o encontro, foram discutidos não apenas os desafios globais relacionados a conflitos armados, desigualdade e intolerância, mas também a necessidade de cada pessoa atuar como agente transformador em seu ambiente imediato.

Os participantes compartilharam ideias de ações de conscientização que podem ser implementadas na instituição, como projetos de cultura de paz, campanhas educativas, atividades interdisciplinares e práticas cotidianas de respeito, empatia, diálogo e solidariedade.

O momento reforçou que a paz no mundo começa com atitudes individuais e coletivas que promovam a dignidade humana, a justiça social e a construção de relações baseadas na cooperação e na compreensão mútua.