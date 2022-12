Divulgação

O endividamento dos paranaenses chegou ao maior nível em 12 anos: 96,2% da população possuía algum tipo de dívida em novembro. É o que revela a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), apurada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR).



Índice semelhante foi registrado em agosto de 2011. Em outubro, a parcela de endividados era de 95,8% no estado.



Apesar do alto índice de endividamento, os paranaenses possuem boas condições de solvência das dívidas: 24% estavam com as contas atrasadas, enquanto a média nacional de inadimplência foi 30,3%. E os paranaenses sem condições de quitar seus débitos correspondiam a 8,2% em novembro, ante 10,9% na média brasileira.



O cartão de crédito continua concentrando a maior parte das dívidas, com 85,4%. Verifica-se aumento na utilização do cartão para compras em novembro, motivadas pela Black Friday, que tem a internet como principal canal e o cartão de crédito uma das formas mais utilizadas para pagamento.