Índice de endividamento parou de subir em fevereiro (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O endividamento das famílias paranaenses teve redução em fevereiro, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR).

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) demonstrou que 95% dos paranaenses possuíam dívidas no mês passado, ante 96,4% em janeiro. O mês de janeiro foi o com maior porcentual de endividamento.

A inadimplência apresentou melhora, ao baixar de 22,2% para 21,9%. Igualmente, as famílias sem condições de quitar seus débitos corresponderam a 7,2% em fevereiro, contra 7,4% em janeiro.

O cenário nacional manteve-se praticamente o mesmo, com 78,3% das famílias brasileiras endividas, 29,8% com contas atrasadas e 11,6% sem condições de quitar seus débitos.

As responsáveis pela queda no endividamento no Paraná foram as famílias com mais de dez salários mínimos, entre as quais as dívidas baixaram de 96,4% em janeiro para 93,5% em fevereiro. Nas famílias de menor renda também houve redução do endividamento, que baixou de 96,3% para 95,3%.

Tipo de dívida

O cartão de crédito liderou os motivos de endividamento, com 81,8% em fevereiro, mas sua utilização baixou em relação a janeiro, quando correspondia a 85,1% das dívidas dos paranaenses.

Motivador de 11,1% do endividamento em fevereiro, o financiamento de veículos subiu em relação a janeiro, quando marcava 9,3%. O financiamento imobiliário se manteve no mesmo patamar, concentrando 5,2% das dívidas em fevereiro ante 5,3% em janeiro.