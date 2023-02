Copel mantém mais de 100 equipes em campo para recompor energia no Oeste. Na foto, Quedas do Iguaçu

Com equipes de eletricistas da região e reforços vindos de diversos locais, o fornecimento de energia elétrica no Oeste do Paraná foi recomposto para mais de 80% das unidades consumidoras afetadas pela forte ventania que atingiu a região. A informação é da Copel, em matéria atualizada às 19h30 deste domingo (26).

Os eletricistas de manutenção e obras seguem em campo a fim de restabelecer os serviços a 16 mil domicílios que estão ainda sem energia em decorrência do evento climático. No pior momento, 90 mil unidades clientes chegaram a ficar sem energia.

Em Lindoeste e Santa Lúcia, próximas a Cascavel, o fornecimento está interrompido devido à queda de árvores e quebra de postes na rede que abastece ambas as cidades. Outros municípios bastante atingidos foram Planalto, Boa Vista da Aparecida, Capanema, Santa Helena, Coronel Vivida e Salgado Filho.

O dano mais recorrente foi o rompimento da fiação, o que ocorreu em centenas de pontos em toda a região. Ao menos 41 postes foram quebrados, número que deve subir conforme avançam os trabalhos de inspeção e reconstrução das redes.