Os enfermeiros de Curitiba farão uma paralisação e 12 horas nesta sexta-feira, 10 de março. O movimento foi definido em assembleia geral extraordinária, na última segunda-feira (6/03). O Sindicato dos Servidores Municipais de Enfermagem de Curitiba (Sismec) quer a implantação da Lei 14.434/2022, que assegura o piso salarial da enfermagem.

O horário oficial do início da greve ficou definido como as 07:00 da manhã. Os trabalhadores deverão se concentrar às 14 horas na Praça Rui Barbosa em frente à Santa Casa de Curitiba. Os que aderirem ao movimento, deverão assinar o livro de greve no ato. O encerramento será às 18h.

Para cumprir a legislação, as equipes devem se organizar de forma a manter um quantitativo mínimo de 30% de profissionais nas unidades e 50% nas UPAS.

A assembleia aconteceu de maneira on-line para permitir a participação do maior número de associados. Esteve em pauta a greve da categoria, juntamente com às demais entidades sindicais e movimentos da enfermagem nacional.

Após a assessoria jurídica do Sismec esclarecer o direito de greve, as possibilidades de desconto e a direção do sindicato afirmar que permanecera ao lado do trabalhador, lembrando a categoria a árdua luta que vem travando a mais de dois anos em busca do piso e que mesmo depois de grandes vitorias seguimos sem a realidade do piso em nossos contra cheques, foram ouvidas as manifestações e sugestões de todos os participantes que quiseram se pronunciar.

Ao final, foi decidido pela greve de 12 horas no dia 10/03 pela maior parte dos votos validos demonstrando desta forma o descontentamento da categoria.

O Sismec informou a gestão sobre o movimento e seguirá dando o apoio necessário para garantir a livre e pacífica manifestação da categoria.