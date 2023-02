(João Frigério)

O trânsito está parado nesta manhã de quarta-feira, 1º de fevereiro, no Contorno Sul, em Curitiba. Vários carros e carretas se envolveram em um acidente do tipo engavetamento no bairro CIC, na pista sentido São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

A batida foi em frente à fábrica da Volvo. Várias equipes de salvamento foram acionadas para atendimento das vítimas.

Apesar da gravidade do acidente, não há mortos. Quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas com maior gravidade e outras duas com ferimentos leves.