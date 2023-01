(Foto: PRF)

Um engavetamento envolvendo nove veículos foi registrado no fim da tarde de ontem (13 d ejaneiro) em Lindoeste, no oeste do Paraná. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na altura do quilômetro 172 da BR-163 e uma obra na rodovia pode ter sido a responsável por causar a situação.

O que aconteceu é que as obras num trecho da estrada acabaram provocando uma fila de veículos e uma carreta que passava pelo local não conseguiu parar a tempo e atingiu outros veículos. Um carro chegou a ficar prensado contra a mureta que divide as pistas, mas felizmente ninguém ficou ferido gravemente (uma pessoa teve ferimentos levou e precisou de atendimeto médico, no entanto).

O trânsito chegou a ficar interditado para a passagem e veículos durante o atendimento aos envolvidos, mas pouco tempo depois já foi liberado o fluxo.