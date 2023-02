Obras BR-277. (Rodrigo Félix Leal)

Um engavetamento com nove veículos complicou o tráfego na madrugada e manhã deste sábado (11) no quilômetro 48 da BR-277, trecho da Serra do Mar, no sentido de Curitiba para o Litoral. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu 1h30 da madrugada. Uma pessoa ficou ferida e foi atendida no local.

Do km 63 ao km 41, às 9 horas, a fila estava em 22 quilômetros por causa do acidente, segundo a PRF. No sentido Curitiba, não há filas.