Silvio Kasnodzei – Presidente da Setcepar

O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas no Estado do Paraná (Setcepar, que tem 80 anos de atuação no segmento que movimenta mais de 65% das mercadorias pelo país e representa 12 mil empresas em 265 cidades do estado empossou o empresário Silvio Kasnodzei para a gestão 2023-2025.



“O nosso objetivo é ser a casa do transportador paranaense. Queremos ser o ponto de apoio para os profissionais do nosso setor e estar em constante evolução para contribuir com todas as questões presentes e as que virão”, complementa o presidente.