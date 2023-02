woman raised her hand for dissuade, campaign stop violence against women. African American woman raised her hand for dissuade with copy space





As denúncias de assédio e violência sexual envolvendo o jogador de futebol Daniel Alves, que está preso na Espanha, acendeu o sinal de alerta da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), Federação de Turismo do Paraná (Feturismo) e Confederação Nacional de Turismo (CNTur), que em 2015 lançaram uma campanha de conscientização dos colaboradores e prevenção a estes tipos de crimes dentro dos estabelecimentos do setor em Curitiba e no Estado. As entidades vão retomar a iniciativa nos próximos dias, informa Fábio Aguayo, presidente da Abrabar e Feturismo.

“Não é Não” estampava em letras garrafais o cartaz da campanha de combate a importunação e violência sexual que teve origem no Paraná e ganhou a adesão de diversas entidades do setor espalhadas pelo país. “Muitas mulheres são abordadas em boates e festas, muitas vezes de maneira agressiva, e quando rejeitam são por vezes tratadas com desrespeito e até violência física e verbal”, ressaltava o alerta das entidades, que são filiadas a CNTur.

Este tipo de situação foi descrito pela jovem que denunciou Daniel Alves que teria praticado o crime dentro de uma balada de Barcelona no final do ano passado. “Somos pioneiros em enfrentar e combater estas práticas. Os estabelecimentos do nosso setor sempre tiveram esta preocupação, por isto a decisão pela volta da campanha Não é Não de conscientização contra o desrespeito as mulheres não só na noite curitibana, mas em todo o estado e país”, explicou Aguayo.

Contexto

A iniciativa, amparada em folders e cartazes em pontos estratégicos de bares, restaurantes, baladas e hotéis, orientava os frequentadores e hóspedes a respeito da violência contra a mulher. “A preocupação era evitar abordagens agressivas após a rejeição a algum pretendente, seja com violência física ou verbal e até sexual. Essa conscientização é urgente, uma vez que em breve teremos o carnaval, quando as pessoas saem para brincar e alguns podem confundir este espírito”, ressaltou o presidente.

Para garantir o sucesso da campanha, adianta Aguayo, serão treinados colaboradores e empresários para eventuais casos de assédio, além de massificar mensagens orientativas nas redes sociais. Após o lançamento a campanha ganhou a adesão de representantes do trade turístico e entidades do setor como FeBHA, ABRASEL, SHRBS e ABIH-BA – Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação, Associação Brasileira de Entretenimento e Lazer, Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares e Associação Brasileira da Industria Hoteleira, respectivamente.