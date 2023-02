(Geraldo Bubniak)

O mês de fevereiro, que chega ao fim nesta terça-feira (28), se despede deixando uma notícia a ser comemorada. Prestes a completar três anos convivendo com a pandemia do novo coronavírus, o Paraná registra no segundo mês de 2023 uma das menores quantidades de óbitos causada pela doença pandêmica, além de anotar a segunda queda consecutiva no número de diagnósticos (que atingiu o menor nível desde outubro do ano passado). Os dados são do balanço mensal da Covid-19, levantamento feito pelo Bem Paraná com base nos informes epidemiológicos divulgados diariamente pela Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa-PR) e considerando a data de divulgação dos registros



Ao longo do mês e até esta segunda-feira (27), haviam sido confirmadas 44 mortes por Covid-19 pela Sesa-PR, o que dá uma média de 1,63 morte por dia (ou três mortes a cada dois dias) no estado. Na comparação com janeiro, quando a média foi de 7,7 falecimentos por dia (com 238 óbitos divulgados no primeiro mês do ano), verifica-se uma redução de 78,8% nos registros.



Mais que isso, desde o início da pandemia o Paraná só havia registrado um mês com menos mortes e menor média de óbitos que fevereiro. Foi justamente em março de 2020, primeiro mês de crise sanitária, quando os três primeiros óbitos causados pela doença foram divulgados no estado. O mês com mais mortes, por outro lado, foi abril de 2021, com 5.654 falecimentos (188,5 registros diários).



Com relação aos diagnósticos, ao longo de fevereiro (até o dia 27) foram divulgados 8.021 casos de Covid-19, com média de 297,1 registros diários. Na comparação com janeiro, quando a média de casos novos foi de 1.476,2 por dia (com um total de 45.761), houve queda de 79,9% nas contaminações, que atingiram a menor média desde outubro do ano passado – naquele mês, foram divulgados 5.212 registros, com 168,1 casos diários.



Na série histórica, o mês com menos diagnósticos de Covid-19 no Paraná, mais uma vez, foi março de 2020, com um total de 185 registros. Na sequência, considerando-se a média diária de casos novos no mês, abril de 2020 (com 40,7), maio de 2020 (105,8) e outubro de 2022 (168,1) foram os meses com menos registros, seguidos agora pelo mês de fevereiro de 2023.



Por outro lado, os meses que mais concentraram diagnósticos da doença pandêmica no Paraná até aqui foram janeiro e fevereiro de 2022. No primeiro mês do ano passado, por exemplo, foram registrados, ao todo, 371.896 casos (11.996,7 por dia). No mês seguinte, foram 356.669 registros, com 12.738,2 casos diários.

No Estado, são 2,9 milhões de casos e quase 46 mil mortes em três anos



Foi numa quinta-feira, no dia 12 de março de 2020, que os seis primeiros casos de Covid-19 foram confirmados no Paraná. Cinco moradores de Curitiba e uma de Cianorte (Noroeste), todos vindos de viagens internacionais, tiveram o diagnóstico positivo para o novo coronavírus. Desde o início daquele mês, contudo, a Sesa-PR já monitorava casos suspeitos no estado. Até aquele momento, havia 60 casos no Brasil, e o vírus identificado no finalzinho de 2019 na China já se espalhava por 116 países. Inclusive, foi exatamente no dia anterior, 11 de março, que a Organização Mundial da Saúde (OMS) mudou a classificação da doença e declarou a pandemia de Covid-19.



Desde então, um total de 757,2 milhões de infecções pelo novo coronavírus foram confirmada em todo o mundo, com 6,85 milhões de mortes no planeta. Só no Brasil são 37,02 milhões de casos, com 698.928 óbitos. O Paraná, por sua vez, foi responsável por 2.904.490 diagnósticos, com um total de 45.755 falecimentos.



No primeiro ano de pandemia (2020) foram divulgados 413.412 casos da doença no estado, com 7.912 falecimentos. No ano seguinte (2021), já houve 1.178.435 diagnósticos e o recorde de 32.753 mortes. Mas o ano mais crítico da pandemia marcou também o início da vacinação contra a doença, o que refletiu nas estatísticas do ano seguinte (2022), quando o número de casos registrados aumentou (com 1.258.861), mas o de mortes caiu drasticamente (para 4.808).



Já em 2023, entre os dias 1º de janeiro e 27 de fevereiro, a Sesa-PR registra 53.782 casos e 282 mortes por Covid-19.



Imunização

Contra a Covid, 37,3 mil doses de vacina foram aplicadas por dia nos últimos 2 anos



Dez meses após a confirmação dos primeiros casos de Covid-19 no Paraná, o dia 18 de janeiro de 2021 ficou marcado na história do Estado com o início da campanha de vacinação contra a doença. Era o início do fim da pandemia e, desde então, um total de 28.744.061 doses foram aplicadas no Paraná, o equivalente a 37.330 vacinas aplicadas diariamente.



Apesar do número expressivo, ainda há um grande contingente de pessoas desprotegidas. Segundo a Sesa-PR, quase um milhão de pessoas consideradas elegíveis para tomar a vacina ainda não o fizeram, ou seja, não tomaram qualquer dose do imunizante.



Além dos não-vacinados, a fila dos atrasados também reúne muita gente. 782 mil indivíduos não tomaram a segunda dose do imunizante e, portanto, estão com esquema vacinal incompleto.



Além disso, 2,8 milhões de paranaenses são considerados faltosos na primeira dose de reforço (terceira dose da vacina) e o estado ainda possui aproximadamente 4,3 milhões de pessoas habilitadas para tomar a segunda dose de reforço (quarta dose), mas que ainda não atualizaram a imunização.