Imposto de renda 2022. (Marcelo Camargo/ABr)

Na primeira semana de entrega da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), a Receita Federal recebeu mais de 5 milhões de documentos. No ano passado, o mesmo número foi atingido apenas no 12º dia desde o início do prazo. Em 2023, o prazo começou no dia 1º de março e segue até 31 de maio.



Comparado a anos anteriores, 2023 segue com ritmo mais acelerado por parte dos contribuintes. Em 2021 o patamar de 5 milhões de declarações recebidas pela Receita aconteceu apenas no 15º dia. Em 2020 foi no 16º dia. Em 2019 no 15º dia e em 2018 somente a partir do 23º dia.



Para ajudar o contribuinte, nos dias 27 a 31 de março, a área de Cidadania Fiscal da Receita Federal promoverá, mediante eventos “ao vivo” e gravados, a “Semana IRPF 2023”. A iniciativa objetiva levar esclarecimentos e orientações a respeito da Declaração.



A “Semana IRPF 2023” promovida pela Cidadania Fiscal Receita Federal será um evento gratuito, sem necessidade de inscrições e sem a concessão de certificações aos participantes, tendo a programação a seguir, toda ela veiculada por meio do canal Youtube da Rede NAF https://www.youtube.com/@RedeNAF: