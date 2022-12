Pela manhã, já tinham feito a liberação no sentido norte, o que permitiu um avanço na operação de resgate, que já dura mais de 60 horas.. Foto: Albari Rosa/AEN

As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Arteris Litoral Sul iniciaram na tarde de hoje a remoção da massa de terra da pista no sentido sul da BR-376, no Litoral do Paraná. Pela manhã, já tinham feito a liberação no sentido norte, o que permitiu um avanço na operação de resgate, que já dura mais de 60 horas.

O boletim enviado às 16h40 pelo gabinete de crise que acompanha o incidente destaca que o volume de terra é bastante elevado na pista sul, o que torna a operação sensível. Com o emprego de guincho e maquinários pesados, foram realizadas intensas buscas na massa terrosa e quase todos os veículos pesados que estavam visíveis no deslizamento de terra foram removidos. Há previsão de chuva para o final da tarde e noite desta quinta.

O Corpo de Bombeiros realizou com sucesso a retirada do segundo óbito do local. Ele já havia sido confirmado anteriormente, mas não havia sido removido. A operação foi maior e mais complexa do que prevista inicialmente, sendo severamente agravada pelas condições atmosféricas instáveis do local do incidente.

A identidade dessa segunda vítima será divulgada somente após a família ser avisada. O corpo foi encaminhado para a Polícia Científica na tarde desta quinta-feira, onde já está sendo periciado. A estimativa de potenciais vítimas continua reduzida em relação à previsão original. As projeções podem ser alteradas à medida que novas informações vão sendo coletadas. São dois óbitos e seis pessoas resgatadas com vida.

Agilidade – Os bloqueios de rodovias feitos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) têm possibilitado a agilidade do serviço no local da ocorrência, pois garantem mais segurança às equipes e ainda evitam que a população fique exposta a novos incidentes.

A Polícia Militar do Paraná afirma que tem atuado com máximo empenho através das equipes do 9º BPM (Litoral) e 17º BPM (São José dos Pinhais). Elas atuam no serviço de proteção às vidas e às comunidades ao redor dos diversos incidentes da BR-376. Os policiais também garantem apoio às operações de remoção da massa de terra e desdobramentos logísticos de segurança e resgate.

Desaparecidos – Familiares e amigos de pessoas que possam ter desaparecido nesse local podem entrar em contato com a Central de Atendimento disponibilizada pela Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242. O serviço é 24 horas. Além disso, outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones da Centro de Operações Cidade da Polícia 0800-282-8082.