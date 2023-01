José Fernando Ogura/SMCS

Obras emergenciais para contenção de uma erosão na Rua Bento Viana, no bairro Água Verde, exigiram a interdição total da via para veículos, desde ontem, no trecho entre as avenidas Getúlio Vargas e Iguaçu. O bloqueio está sinalizado, tem o apoio de agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) e deve durar até que a pista seja restaurada no local onde houve o rompimento de uma galeria de águas pluviais. A opção de desvio é pela Rua Coronel Dulcídio.



Equipes coordenadas pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) trabalham para restaurar a galeria pluvial, rompida na noite da última sexta-feira, como efeito das chuvas volumosas do período.



Após o ocorrido, o local foi imediatamente sinalizado e equipes foram deslocadas para avaliar a extensão dos danos e traçar a estratégia para realizar as obras emergenciais de restauração do sistema de drenagem com segurança e celeridade. Na manhã seguinte foram realizados os serviços para limpeza e desobstrução das tubulações.



A via é cortada por rios e o alto volume de chuvas em um curto período de tempo provocou o desgaste e a instabilidade do solo. Os tubos que formavam as galerias eram antigos e trincaram comprometendo a galeria pluvial naquele trecho. Parte da pista cedeu, abrindo um buraco na lateral a via. Um caminhão da coleta seletiva da Prefeitura que passava pelo local na hora do incidente chegou a ter uma das rodas presas no orifício.



Com a ajuda de uma escavadeira hidráulica, os trabalhadores estão retirando os materiais danificados e preparando a abertura da via para a substituição dos novos tubos. “Será necessário intervir em uma extensão de aproximadamente sete metros da galeria, no sentido da via, utilizando equipamentos apropriados que causam impacto no trânsito local”, explica o diretor do Departamento de Pontes e Drenagem, Ubiratan Cardoso.



Após a substituição da tubulação e restauração da galeria a pista passará por restauro da pavimentação e será liberada à passagem. De acordo com Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas, a ação é necessária para conter o processo erosivo e evitar novos prejuízos. “Para prevenir problemas dessa origem, mantemos ações constantes de drenagem, entre elas, a construção e manutenção de estruturas de contenção das margens dos rios, porém, em períodos como este, de chuvas de verão, agimos rapidamente para minimizar os efeitos causados pelas tempestades”, diz Rodrigues.