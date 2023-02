Foto: Luis Pedruco















Está chegando a hora. Na noite desta sexta-feira (17 de fevereiro) foram feitos os últimos preparativos para o Carnaval 2023 em Curitiba. Na Rua Marechal Deodoro, que se torna a avenida da folia na capital paranaense nos próximos dias, as escolas de samba marcaram presença para fazer um último ensaio antes do desfile para valer. Neste sábado o Grupo Especial se apresenta, enquanto no domingo é vez do Grupo de Acesso.

Após dois anos sem Carnaval no formato tradicional (por conta da pandemia de Covid-19), a capital paranaense investiu forte para a festividade em 2023. Não à toa, a expectativa (alimentada pelo bom público registrado nos eventos de pré-carnaval na cidade) é de que o público nos desfiles seja o dobro do registrado em 2020.

Para este ano, por exemplo, cada uma das cinco escolas de samba do grupo especial, que desfila no sábado, recebeu até R$ 100 mil, valor que as instituições só podem utilizar para o desfile, a apresentação em si e nada além disso, explica Paulo Roberto, presidente da Acadêmicos da Realeza. As escolas do Grupo de Acesso, por sua vez, receberam até R$ 62,5 mil, sendo que há uma novata na folia curitibana: até 2020 eram três escolas no Grupo e agora serão quatro.

Além do reforço financeiro e da evolução no número de escolas que desfilarão no carnaval curitibano, as próprias escolas também sentem uma movimentação diferente em seus ensaios.

“Durante a pandemia as pessoas ficaram muito reclusas, descobriram novas formas de lazer, de se divertir. Mas quando as escolas de samba abriram as portas, percebemos que, além dos antigos, tem uma galera nova querendo participar disso, da cultura”, comenta o presidente da Acadêmicos da Realeza. “Em de ficar só online, nas redes sociais, essas pessoas querem contato e a escola de samba é um exercício muito bacana de ser feito, porque talvez seja o ambiente mais plural da sociedade, no sentido de absorver num mesmo local o desembargador, o advogado, o médico, a diarista e o catador. Esse é o grande orgulho das escolas de samba”, exalta o carnavalesco.

Com o interesse crescente do curitibano pelo carnaval, a Fundação Cultural de Curitiba (FCC) estima um público expressivo na avenida. Na semana passada, inclusive, já teve início a montagem arquibancadas, portais, travas de iluminação e equipamentos de som na Rua Marechal Deodoro, que voltará a ser a “avenida curitibana do samba” no próximo fim de semana.

“Depois da pandemia não teve carnaval e está todo mundo muito doido, muito louco de vontade de ver o carnaval de rua, que é muito bonito, de alto nível [em Curitiba]”, destaca Edson Bueno, diretor de Ação Cultural da FCC. “Tenho a mais absoluta certeza que o carnaval deste ano vai ter o dobro de adesão da cidade. Isso por baixo, se não for mais. É uma expectativa, mas é também uma certeza. O carnaval de Curitiba é muito bonito, empolgante. Vale a pena viver esse momento”, convida ainda ele.

Saiba tudo sobre a programação do Carnaval de Curitiba 2023

O Carnaval de Curitiba 2023 toma conta do Centro da cidade neste fim de semana. São muitas atrações durante o sábado (18/2) e domingo (19/2), tendo como palco principal a Rua Marechal Deodoro, onde acontecem os bailes infantis, os desfiles dos nerds, dos blocos carnavalescos e das escolas de samba.

A tradicional Marcha Zombie Walk está na programação de domingo e o roteiro é pela Rua XV de Novembro.

Carnaval nerd

Personagens de histórias em quadrinhos, heróis e vilões das telas de cinema, cosplayers e personagens da cultura pop abrem os festejos no sábado. Eles formam o bloco do Carnaval Nerds, o primeiro a desfilar pela Marechal.

A concentração começa às 10h, na Praça Zacarias, e às 13h o bloco sai em direção à Marechal Deodoro. Ele segue até a Rua Doutor Faivre, onde fica o Shinobis – Cultura e Gastronomia, dedicado aos fãs do universo geek.

Baile Infantil

Depois da passagem dos nerds, a Marechal Deodoro fica à disposição dos curitibinhas e suas famílias. Entre 15h e 17h acontece o baile infantil, animado pela Banda do Polakinho, com muito samba, marchinhas e brincadeiras.

A matinê para as crianças se repetirá no domingo, no mesmo horário e local (próximo à Rua Monsenhor Celso).

Desfile do Grupo Especial

Às 18h começa o grande desfile, iniciando com a apresentação de blocos carnavalescos, e depois com as escolas de samba do Grupo Especial.

Como já é tradição, o primeiro bloco é o Afoxé, que entra com a missão de fazer a “purificação” da passarela do samba. Depois desfilam os blocos Púrpura, Boêmios e Madames e o Rancho das Flores, formado por idosos atendidos pela Fundação de Ação Social (FAS).

A primeira escola a desfilar, a partir das 20h50, é Os Internautas, seguida pela Imperatriz da Liberdade (21h55), Acadêmicos da Realeza (23h), Mocidade Azul (00h05), que foi vice-campeã em 2020, fechando com a Enamorados do Samba (01h10), que venceu o concurso daquele ano.

Zumbis no calçadão

Domingo a festa continua, começando pelos zumbis, que se concentram a partir das 10h na Boca Maldita. Adultos e crianças usam maquiagens assustadoras, enquanto no palco bailarinos dançam a música Thriller, de Michael Jackson.

Entre 12h30 e 13h, é dada a largada para a Zombie Walk, que segue pelo calçadão da Rua XV de Novembro até a Praça Santos Andrade, onde acontecem shows de bandas curitibanas.

Sopros do Polakinho

Na Marechal Deodoro, às 14h de domingo, antes do baile infantil, o Bloco de Sopros do Polakinho percorre a avenida, saindo da Travessa da Lapa em direção à Marechal Floriano, ao som de trompetes, trombones e percussão.

Crianças acompanhadas de pais ou responsáveis legais podem participar da festa que tem indicação livre.

A vez do Grupo de Acesso

A passarela do samba voltar a brilhar com blocos e escolas de samba no domingo, a partir das 18h. O corso de carros antigos e enfeitados do Elas Clube atravessa a avenida e depois dele vêm os blocos Unidos de Judá, EcoOrquestra, Pretinhosidade e Fogosa.

A noite é dedicada às escolas do Grupo de Acesso. A estreante Deixa Falar é a primeira, às 21h20. Depois entram a Unidos de Pinhais (22h10), Leões da Mocidade (23h) e Embaixadores da Alegria (23h50). Todas disputam o título do grupo para subir, no próximo carnaval, ao Grupo Especial.

Conforto e segurança

Para receber todas essas festividades, a Prefeitura e a Fundação Cultural de Curitiba prepararam uma estrutura para garantir o conforto e a segurança dos foliões. Haverá pontos de venda de alimentação no calçadão da Monsenhor Celso, na Rua Barão do Rio Branco e na Avenida Marechal Floriano.

Foram instalados 120 banheiros químicos nos dois lados da avenida. Haverá um ambulatório e cinco ambulâncias para atendimento médico de emergência, um contingente de 110 seguranças, 25 brigadistas, além da presença da guarda municipal e de policiais civis e militares.

As arquibancadas, com acesso livre até a lotação máxima, por ordem de chegada, comportam 3 mil pessoas. Haverá espaços reservados para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, idosos e gestantes.

CARNAVAL 2023 – PROGRAMAÇÃO NA RUA MARECHAL DEODORO

Sábado – 18 de fevereiro

13h – Carnaval Nerd (concentração na Praça Zacarias a partir das 10h)

15h – Baile Infantil

18h – Desfile dos Blocos Carnavalescos ( Afoxé, Púrpura, Boêmios e Madames, e Rancho das Flores)

20h50 – Desfile das Escolas do Grupo Especial (Os Internauts, Imperatriz da Liberdade, Acadêmicos da Realeza, Mocidade Azul e Enamorados do Samba)

Domingo – 19 de fevereiro

13h – Zombie Walk (concentração na Boca Maldita)

14h – Bloco do Polakinho (saída na Travessa da Lapa)

15h – Baile Infantil

18h – Desfile dos Blocos Carnavalescos (Elas Clube, Unidos de Judá, EcoOrquestra, Pretinhosidade e Fogosa)

21h20 – Desfile das Escolas do Grupo de Acesso (Deixa Falar, Unidos de Pinhais, Leões da Mocidade e Embaixadores da Alegria)