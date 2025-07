A Secretaria de Estado da Educação do Paraná faz nesta terça-feira (1/7) a entrega de 25.040 tablets para escolas da rede estadual. Eles vão atender as demandas tecnológicas dos professores a partir do segundo semestre.



Também serão entregues 2.896 carrinhos de armazenamento, recarga e transporte de dispositivos móveis, facilitando o processo de recarrega no intervalo das aulas e turnos com mais pontos de energia.



O investimento é de R$ 46 milhões. Mais detalhes serão apresentados pelo governador em exercício Darci Piana e o secretário da Educação, Roni Miranda durante solenidade no Palácio Iguaçu, às 9h30.