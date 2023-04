Daniel Castellano / SMCS

As escolas e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Curitiba receberão uma cota extra do programa Fundo Rotativo para adquirir ou fazer manutenção de itens de segurança, como interfones com câmeras, sensores e fechaduras eletrônicas. Cada unidade receberá R$ 2 mil, a partir de 26 de abril, com a segunda parcela do Fundo.

O anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Greca no Palácio Solar 29 de Março, nesta quinta-feira (20/4).

A cota extra integra um pacote de ações que a Prefeitura de Curitiba lançou para reforçar a segurança na rede de ensino nas últimas semanas.

“Prevenir sim, mas não alarmar. Fizemos nossa lição de casa em Curitiba para a prevenção”, disse o prefeito.

Entre as medidas, estão o reforço no policiamento ostensivo e preventivo junto às escolas e aos CMEIs, a atualização dos protocolos de segurança; a ampliação da Muralha Digital, com novas câmeras e aquisição de mais botões pânico e colares com o dispositivo (1.823 unidades); e a criação do Comitê Permanente para a Cultura da Paz e Segurança.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, destacou que os colares são uma extensão da proteção já oferecida pelos botões pânico. “Nossas ações são planejadas para proteger toda a comunidade escolar”, comentou Maria Sílvia.

O secretário Municipal de Defesa Social e Trânsito, Péricles de Matos, reforçou que a capital do Estado tem tecnologia, protocolos e equipes preparadas.

Conhecer Para Prevenir

Todas as escolas e CMEIs já estão recebendo os treinamentos para que estudantes e profissionais da rede saibam como agir em caso de um agressor invadir uma unidade.

Os simulados são realizados por equipes do Defesa Civil na Educação – Conhecer Para Prevenir (CPP), desenvolvido em parceria pelas secretariais municipais da Defesa Social e Trânsito e Educação.

Desde 2005, as atividades do CPP envolvem capacitação de professores, funcionários e estudantes da rede municipal nas áreas de prevenção, combate a incêndios e primeiros socorros.

Cultura da paz

A Secretaria Municipal da Educação também passou a contar com um comitê interno criado para debater o tema. O Comitê Permanente para a Cultura da Paz e Segurança nas Escolas vai integrar as reuniões da Escola de Pais, que desde 2019 aproxima e orienta as famílias sobre diversos assuntos, como inclusão e equidade. O grupo será formado também por representantes das famílias e de outras áreas da administração pública.

