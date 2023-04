Daniel Castellano / SMCS

A rede municipal de ensino de Curitiba ganhou protocolos de segurança atualizados para que profissionais da Educação, crianças e estudantes saibam como agir em caso de um agressor invadir uma unidade.

Todas as escolas e os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) já estão recebendo os treinamentos, realizados por equipes do Defesa Civil na Educação – Conhecer Para Prevenir (CPP). O programa é desenvolvido em parceria pelas secretariais municipais da Defesa Social e Trânsito e Educação.

A Prefeitura também reforçou o policiamento preventivo e ostensivo nas unidades educacionais e a cobertura da Muralha Digital nas unidades, que contam com câmeras e botão pânico. A Muralha Digital é o cerco de segurança com videomonitoramento implantado pela Prefeitura e que tem ajudado a reduzir crimes na cidade.

Nesta quarta-feira (19/4), a secretária Maria Sílvia Bacila (Educação) e o comandante da Guarda Municipal, Carlos Celso dos Santos Júnior, acompanharam os procedimentos do novo CPP na Escola Municipal Júlia Amaral Di Lenna, na Barreirinha.

Após as orientações foram feitas em menos de cinco minutos para os 500 estudantes do pré ao 9º ano do Fundamental.

“Ao longo dos anos, este importante programa atua para preservar vidas. Cada detalhe é importante e pensado para proteger a comunidade escolar. A melhor prevenção é o comportamento de cada um”, disse Maria Sílvia.

O comandante da Guarda Municipal explicou que a agilidade das equipes escolares é fundamental para o sucesso do protocolo.

“Os treinamentos constantes e atualizados garantem que todos saibam o que fazer em cada situação, seja uma invasão, um incêndio ou um enxame de abelhas na unidade”, comentou Celso.

Nelson Ribeiro, coordenador da Defesa Civil de Curitiba, frisou que nunca um agressor invadiu uma escola em Curitiba. “Mas precisamos estar sempre preparados”, afirmou.

Desde 2005, as atividades do CPP envolvem capacitação de professores, funcionários e estudantes da rede municipal nas áreas de prevenção, combate a incêndios e primeiros socorros.

Cultura da paz

A Secretaria Municipal da Educação também passou a contar com um comitê interno criado para debater cultura da paz e segurança nas escolas. O grupo de estudos vai integrar as reuniões da Escola de Pais, iniciativa que desde 2019 aproxima e orienta as famílias sobre diversos assuntos, como inclusão e equidade.

Esclarecimentos na Câmara

No último dia 11, segurança na rede municipal de ensino de Curitiba foi o tema da sessão plenária da Câmara Municipal. A convite dos vereadores, os secretários municipais Péricles de Matos (Defesa Social e Trânsito) e Maria Sílvia Bacila (Educação) falaram sobre patrulhamento preventivo, Muralha Digital e o CPP.

“Prevenção é muito importante e fazemos nossa lição de casa. Temos protocolos e pessoas preparadas”, disse o secretário da Defesa Social.

Treinamento para a rede privada

As boas práticas e a experiência desenvolvida pelo CPP estão sendo repassadas à rede particular de ensino desde o ano passado. Diversas instituições privadas já receberam o treinamento ministrado pelas equipes da Prefeitura.

A diretora de Logística da Educação, Maria Cristina Brandalize, destaca que o resultado é muito positivo. “O CPP já está perfeitamente assimilado dentro da rede municipal, e todo esse know how está sendo repassado. Cuidados como onde guardar as chaves das portas, como usar os extintores são fundamentais”, pontuou Brandalize.