As 140 mil famílias com crianças e estudantes matriculados na rede municipal de ensino se preparam para o início do ano letivo de 2023, no próximo dia 14. As 185 escolas e 230 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) se organizam para a retomada da rotina escolar, com limpeza, consertos e reuniões pedagógicas.

Ao longo de janeiro, as unidades educacionais receberam melhorias e reformas na infraestrutura. Neste início de fevereiro, é feita limpeza e organização dos espaços, além de reuniões administrativo-pedagógicas e da Semana de Estudos Pedagógicos, a SEP.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, lembra que o retorno é 100% presencial e que é muito importante a frequência de todos.

“Nesta retomada pós-pandemia, a mediação presencial é fundamental. A rede pública de ensino curitibana tem investido na recomposição das aprendizagens e pedimos a colaboração das famílias para evitar as faltas ao máximo”, explica Maria Sílvia.

“A pandemia foi um período penoso, o isolamento, as mortes, as dificuldades chegaram a todos nós. Passado esse momento, com o retorno do formato totalmente presencial de ensino desde o ano passado, precisamos de uma retomada, por isso investimos em formação e em novas ações”, completa.

Desde 2022, o formato de ensino na rede curitibana é totalmente presencial, em 2021 ainda houve a opção do híbrido, devido aos protocolos de saúde em decorrência da Covid-19.

Na Escola Municipal CEI Belmiro César, na Vila Fanny, esta semana foi dedicada a pequenos consertos e troca de lâmpadas, além de atendimento a alguns pais de estudantes. “Nos procuram para verificar a lista de materiais, pegar declaração de matrícula das crianças”, conta a vice-diretora Daniella Marques.

No CMEI Centro Cívico (regional Matriz), a diretora Ana Beatriz Souza Cerqueira também está organizando as salas da unidade. “E na quinta já voltam as professoras”, destaca a diretora, referindo-se à reunião administrativo-pedagógica do CMEI.

Mochila pronta

A estudante Rafaella Studzinski Pilatti, que vai iniciar o 4º do Ensino Fundamental na Escola Municipal Ana Hella (bairro Vista Alegre), já está preparando os cadernos. Ela adora Ciências e Língua Portuguesa.

“A escola para mim representa diversão, além de aprender aqui tenho meus amigos”, conta Rafaella, ansiosa para voltar às aulas.

A mãe dela, Marlene Studzinski Pilatti, diz que em casa a rotina já começou a mudar. “Ela volta a dormir mais cedo, às 21h, porque acordamos cedinho. Ela e a irmã Isa saem cedo para as aulas”, relata Marlene.

Semana de Estudos Pedagógicos

Além da infraestrutura física, a preparação do novo ano letivo envolve formação profissional. No dia 9 se reúnem professores docência I e II, pedagogos e professores de Educação Infantil, para tratarem de questões administrativo-pedagógicas.

E de 10 a 13 de fevereiro será realizada a Semana de Estudos Pedagógicos (SEP) 2023, com os profissionais das unidades educacionais, que refletirão sobre as práticas pedagógicas. O tema deste ano é Recomposição das Aprendizagens na Cidade Educadora, Cidade de Oportunidades.

Renovação

Em 2021 e 2022, a Educação renovou o mobiliário das suas mais de 400 unidades e também o parque tecnológico, com novos equipamentos.

As 185 escolas municipais começaram a receber equipamentos tecnológicos para renovação dos laboratórios de informática e espaços maker (faça você mesmo). São itens para uso pedagógico e administrativo (como direção e sala dos professores) com investimentos de R$ 41,8 milhões.

Dicas:

– Conversar com a criança sobre a importância de retomar a rotina na escola

– Com o fim das férias, as crianças devem voltar aos horários de antes, como dormir mais cedo

– Verificar se todos os materiais necessários estão na mochila, no dia anterior

– Deixar o uniforme preparado

– Verificar com a escola/CMEI o horário de entrada para evitar atrasos

– Máscaras não são obrigatórias, e sim opcionais