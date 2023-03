Divulgação/BRDE

O Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões abre ao público, a partir desta sexta-feira (10), a primeira exposição de 2023: “Noite: paisagens imaginárias”, do Coletivo 7Mulheres. A mostra é inédita e apresenta a recente produção do grupo de mulheres de Florianópolis (SC) que pesquisa fotografia contemporânea.

O Coletivo 7Mulheres é formado pelas artistas Ana Sabiá, Betinha Trevisan, Dirce Körbes, Lucila Horn, Luciana Petrelli, Ro Cechinel e Soninha Vill. São pesquisadoras que afirmam sua vocação artística e crítica com a imagem, mulheres maduras que investigam ética, estética e política a partir de um olhar poético.

Desde 2018, elas realizam um trabalho marcado pelo contexto sócio-político com questões vinculadas ao autoritarismo, preconceito, racismo, machismo, consumismo e devastação ambiental.

“Essa exposição chega ao público após a longa jornada pandêmica, trazendo um conjunto de fotografias que, a partir das referências da pesquisa individual de cada artista, propõe o diálogo entre as obras para falar de uma noite plural, profunda e misteriosa”, propõe o coletivo.

“A noite afeta o coletivo, não como um tema, mas como um conceito, um chamado ao sensível. A exposição é resultado de um processo de pesquisa e criação que trouxe à luz às inquietações de cada uma das componentes do grupo”, define o coletivo.

A exposição foi selecionada pelo Programa de Artes Visuais BRDE, uma realização do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, a partir de uma convocatória pública, que desde 2005 seleciona projetos que passam a integrar a programação de exposições do Palacete dos Leões.

“Receber o Coletivo 7Mulheres nesse mês de março é uma forma de reafirmar nosso propósito institucional de equidade, destacando o trabalho de pesquisadoras, artistas e curadoras mulheres”, explica Rafaela Tasca, coordenadora do espaço.

A exposição tem entrada gratuita e o período de visitação é de 10 de março a 11 de abril. Visitas de escolas e grupos são possíveis mediante consulta e agendamento prévio pelo e-mail palacete@brde.com.br ou pelo telefone (41) 3219-8184. A abertura oficial será na quinta-feira (9), às 19 horas.

ESPAÇO CULTURAL BRDE – Inaugurado em junho de 2005, o Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões, localizado em Curitiba, é mantido e coordenado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Oferece programação gratuita, promove exposições e atividades relacionadas ao patrimônio cultural, histórico e arquitetônico, além de dialogar com a arte contemporânea.

Serviço:

Abertura oficial: 9 de março, quinta-feira, às 19h

Período expositivo ao público em geral: 10 de março a 11 de abril de 2023

De segunda a sexta, das 13h às 18h

Local: Espaço Cultural BRDE – Palacete dos Leões

Av. João Gualberto, 570 – Alto da Glória – Curitiba

Entrada gratuita

Agendamento pelo site www.brde.com.br/palacete