Foto: Luis Pedruco

A programação do Natal de Curitiba foi lançada oficialmente na noite desta terça-feira (22), no Largo da Ordem, com o espetáculo Auto Espírito de Amor e Confraternização. Produzido pela Fundação Cultural de Curitiba, o espetáculo contou com 25 atores e atrizes no elenco e foi encenado nas sacadas e janelas dos prédios históricos da região. As apresentações seguem de terça a quinta-feira, até 1º de dezembro, sempre às 19h30. Em caso de chuva, será transferido para dentro do Memorial de Curitiba.





























Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Foto: Luis Pedruco

Agora, quase todo dia vão acontecer estreias de novas atrações. São mais de 130 programadas. Na tarde desta quarta-feira (23), tem a estreia da série de espetáculos nas Ruas da Cidadania, que este ano promete agitar os curitibinhas com a alegria do grupo Tupi Pererê, que levará para as crianças da rede municipal de ensino e para o público em geral o espetáculo Encantorias – Cantos e Encantos do Natal.

As estreias desta quarta-feira terminam à noite com um espetáculo único sob o céu da “praia dos curitibanos”, o Parque Barigui, para marcar também o acender da Árvore de Luz ParkShoppingBarigüi, a maior do Natal de Curitiba.

O espetáculo terá uma sessão única, nesta quarta-feira, às 19h, e contará com 80 drones luminosos que sobrevoarão o entorno do lago. Durante a apresentação, que também é patrocinada pelo ParqueShoppingBarigüi, os drones luminosos formam no céu elementos natalinos em uma coreografia tecnológica.

O show de drones acontecerá após o acendimento da Árvore de Natal de 22 metros, instalada em uma ilhota artificial no lago do Parque Barigui.

Outras

As montagens de algumas das atrações do Natal de Curitiba estão em ritmo acelerado nesta semana. No Passeio Público, começou a instalação do carrossel; na Rua XV de Novembro, a Árvore da Vida já ganhou as tradicionais flores vermelhas; e na Praça Afonso Botelho, a bola de Natal gigante desponta na paisagem.

As peças do carrossel do Passeio Público chegaram no início da manhã de ontem, e equipes trabalham para dar forma ao brinquedo, que está sendo instalado próximo ao portal da esquina das ruas Presidente Faria e Presidente Carlos Cavalcanti.

O carrossel, que volta nesta edição para alegria das famílias, estreia com as outras atrações interativas do Natal Condor no Passeio Público, no próximo sábado. O brinquedo ficará aberto ao público até 8 de janeiro (exceto dia 25/12 e 1º de janeiro), de segunda a sexta-feira, das 14h às 21h, e sábados e domingos, das 10h às 21h. A atração é gratuita.

O Parque Barigui também irá sediar o Caminho de Luz Ligga, um circuito de carro (drive-thru) que vai começar no Portal de Acesso (com entrada pela BR-277) e seguirá por 1,4 km até a Rua Cândido Hartmann. A atração estreia na próxima terça-feira, dia 29.