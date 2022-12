Divulgação

O Natal já está chegando e com ele vem a melhor parte: programações culturais natalinas. E quem mora em Curitiba, Região Metropolitana e no Litoral do Paraná vai poder entrar no circuito natalino com as apresentações gratuitas do espetáculo “As Luzes do Natal”, que vão acontecer dos dias 3 a 18 de dezembro em 15 cidades do estado. O projeto, chamado de Natal Mágico, é uma realização da Agência Canal, da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério da Cidadania – Pátria Amada Brasil, com apoio do Paraná Banco, Senff, Servopa, Rádio Mix e Ecopark Curitiba. Por enquanto, as cidades confirmadas são Campo Magro, Mandirituba, Piraquara, Contenda, Colombo, Matinhos e Paranaguá e, ao longo do projeto, novas cidades receberão o projeto itinerante.

“Nosso objetivo é auxiliar na descentralização das programações dessa época. Queremos levar cultura, arte, entretenimento e, principalmente, a magia do Natal para as famílias dessas cidades por meio de um espetáculo musical que vai agradar crianças, jovens e adultos. Vai ser uma bela oportunidade de reunir as gerações para curtir esse momento natalino”, diz Aldo Malucelli, diretor da Agência Canal.

As apresentações acontecerão em parques e praças das cidades sempre às 19h30 e com encerramento às 21h*. “Já temos as datas definidas das primeiras sete cidades, mas com o decorrer do projeto vamos divulgando as novas apresentações. Queremos que o público compareça em peso e que seja realmente um Natal Mágico”, diz Aldo.

A peça “As Luzes do Natal” é uma coprodução entre Agência Canal e Projeto Broadway e traz como tema central a amizade, as virtudes, a diferença entre as pessoas e o perdão. “É um espetáculo que fala de união, de dar o seu melhor, de olhar para o outro com empatia, e temos certeza que o público vai se divertir e também se emocionar”, conta Ricardo Buhrer, do Projeto Broadway.

Este será o nono ano que o projeto Natal Mágico acontece em cidades do Paraná. Ao longo de todos esses anos foram visitadas mais de 200 cidades e cerca de 1 milhão de pessoas impactadas. “Temos muito orgulho de proporcionar para cidades de pequeno e médio porte atrações natalinas deste porte”, finalizou Aldo.

*Em caso de chuva, o cronograma poderá sofrer alterações. As informações estarão disponíveis no site do projeto.

Serviço:

Projeto Natal Mágico

Horário: 19h30 às 21h

Datas:

03/12 (sábado) – Campo Magro. Local da apresentação: Praça João Antônio da Costa.

04/12 (domingo) – Mandirituba. Local da apresentação: Praça Central de Mandirituba, em frente à Prefeitura.

05/12 (segunda) – Piraquara. Local da apresentação: Escola Municipal João Bastista Salgueir – Rua São Roque, 650

06/12 (terça) – Contenda. Local de apresentação: Travessa Augisto Dissenha, 44 – Centro

07/12 (quarta) – Colombo. Local de apresentação: Rua São Pedro, 1898.

08/12 (quinta) – Matinhos. Local de apresentação: acompanhe nas redes e no site do projeto.

09/12 (sexta) – Paranaguá. Local de apresentação: acompanhe nas redes e no site do projeto

Mais informações: As datas, locais e possíveis alterações de cronograma poderão ser acompanhadas em www.projetonatalmagico.com.br ou através do Facebook www.facebook.com/caravanadenatal