Franklin de Freitas

Para comemorar seus 31 anos, Pinhais teve um show especial, ontem: uma apresentação inédita da Esqudrilha da Fumaça. Pinhais recebeu pela primeira vez a apresentação da Esquadrilha no Parque das Águas, que teve milhares de pessoas como espectadores. A tarde de tempo bom ajudou. A apresentação em Pinhais foi a de número 3.993 na história da Esquadrilha da Fumaça. O Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) da Força Aérea Brasileira (FAB) emprega desde 2015 aviões turboélices Embraer A-29 Super Tucano. Quem foi ao Parque das Águas também pôde acompahar a esposição que também marca as festividades em comemoração aos 31 anos de Pinhais: o Jurassic Park das Águas, que continua com exposições até o dia 22 de março. Além das 50 esculturas de dinossauros, nessa edição a atração conta com um laboratório abandonado, inspirado no filme da década de 90. E tradicional pedalada de aniversário será no dia 26 de março, domingo, com concentração a partir das 8h30 e saída às 9h do Bosque Municipal. A participação é gratuita e as inscrições são feitas na hora para sorteio de brindes.