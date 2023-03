Franklin de Freitas

Milhares de pessoas acompanham na tarde deste domingo (19) a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, no Parque das Águas. A apresentação faz parte das comemorações pelo aniversário de 31 anos de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O transporte público tem reforço na linha D61-PIRAQUARA/SANTOS ANDRADE, que faz a ligação do Parque das Águas com o centro de Curitiba (Praça Santos Andrade), através da Rodovia João Leopoldo Jacomel e Av. Victor Ferreira do Amaral. A linha possui tarifa com pagamento via cartão Metrocard ou em espécie.

A Prefeitura de Pinhais ainda reforçou que os estacionamentos – interno e da marginal de acesso ao Parque das Águas – estarão fechados para a realização do evento.

Outras atrações

A tradicional pedalada será no dia 26 de março, domingo, com concentração a partir das 8h30 e saída às 9h do Bosque Municipal. A participação é gratuita e as inscrições são feitas na hora para sorteio de brindes.

Marcando as festividades em comemoração aos 31 anos de Pinhais, o Jurassic Park das Águas continua com exposições até o dia 22 de março. Além das 50 esculturas, nessa edição a atração conta com um laboratório abandonado, inspirado no filme da década de 90. A atração fica no Parque das Águas, um dos principais cartões postais do município e é totalmente gratuito, sendo uma ótima opção de família, em especial as crianças que se encantam com os dinossauros criados pelo artista Jonas Corrêa, que confecciona as peças em fibras, resina e tinta.

Realizado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Semel), a atividade é voltada ao público de todas as idades, com trajeto de 8 km e entrega de água aos ciclistas ao longo do percurso. O Passeio Ciclístico deste ano também terá quatro premiações: Ciclista Mais Idoso, Menor Bicicleta, Maior Bicicleta e Bicicleta Mais Enfeitada.