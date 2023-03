Sgt. Ribeiro/Esquadrilha da Fumaça

O Porto de Paranaguá completa 88 anos na sexta-feira. Para comemorar a data, dois eventos estão programados para o sábado. Pela manhã, acontece o 1º passeio ciclístico Porto Cidade e à tarde, a Esquadrilha da Fumaça fará uma apresentação especial.



O show aéreo acontece a partir das 16 horas, com sete aeronaves, cada uma numerada e com uma função específica. A última vez que o grupo de pilotos esteve na cidade foi em 2006.



Pinhais também receberá, e pela primeira vez, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça, durante a programação de aniversário de 31 anos do município. A atração será no Parque das Águas no domingo, às 15 horas. O acesso é gratuito.



A apresentação em Pinhais será a de número 3.993 na história da Esquadrilha da Fumaça. O Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA) da Força Aérea Brasileira (FAB) emprega desde 2015 aviões turboélices Embraer A-29 Super Tucano.



A equipe tem por missão “realizar demonstrações aéreas a fim de difundir, em âmbito nacional e internacional, a imagem institucional da Força Aérea Brasileira”.