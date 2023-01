(Divulgação Sanepar)

A Estação Sanepar já recebeu a visita de 12.418 famílias que passam a temporada de verão nas praias de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, e em Morretes, no período de 17 de dezembro a 5 de janeiro. É uma van que fica estacionada em um ponto da calçada da praia, e que muda de endereço periodicamente.

Embora a Estação faça atendimento aos clientes sobre os serviços da Companhia, a maior atração são as atividades lúdicas, que envolvem crianças e adultos com foco em saneamento e sustentabilidade.

Quem participa das brincadeiras recebe brindes como squeeze infantil, funil para coleta de óleo de cozinha e o jogo chamado ludo, com ímã para ser fixado à geladeira. Quem baixar o aplicativo Sanepar Mobile recebe ainda um para-sol para colocar no para-brisa do carro. E os clientes também podem emprestar guarda-sol para ir à praia.

“O nosso foco é levar educação ambiental de forma mais divertida para que as pessoas aprendam brincando. Além disso, os clientes levam brindes que estão relacionados aos serviços da Sanepar, como o funil para coletar o óleo de cozinha em vez de jogar na rede de esgoto, e o jogo ludo que alerta para o uso racional da água”, afirma a agente de educação socioambiental da Sanepar Roselis de Oliveira Presznhuk.

Veja AQUI onde estará a Estação Sanepar nas próximas semanas.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações são realizadas nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.