A Estácio, uma das maiores e mais diversas Instituições de Ensino do Brasil, reuniu um time de especialistas em temas de Diversidade para criar a série Brilhantes, com cursos gratuitos inéditos sobre o tema. Brilhantes – pioneira no setor de educação superior – será uma plataforma da diversidade com linguagem jovial e bem leve. A iniciativa conta com o apoio do Instituto Yduqs e prevê cinco temporadas, separadas por temas, com 8 episódios cada uma, levantando debates sobre Machismo, Racismo, LGBTQIAP+, Etarismo e Capacitismo. As inscrições para a primeira temporada, chamada de Estrelas da Revolução, serão abertas a partir de 8 de março e os episódios vão estrear no dia 20. Para celebrar o mês das mulheres, o primeiro tema é bastante relevante: o machismo estrutural, que contará com um debate sobre gênero e as relações sociais. Mais informações e inscrições gratuitas por meio do link: estrelasdarevolucao.estacio.br

Paralelamente ao lançamento da primeira temporada, Estrelas da Revolução, as unidades da Estácio com oferta do curso de Direito terão plantão de tira-dúvidas, sobre direitos ligados à aplicação da lei Maria da Penha, entre outros temas, durante todo o mês de março. Todos os alunos da Estácio também farão parte de um projeto focado nesse tema. E em parceria com a L’Oréal Paris, o episódio de número 5 abordará o tema assédio e, além do conteúdo da Estácio, será disponibilizado um link para um curso rápido de assédio na prática.

Elaborado como um curso para ser maratonado como série, o conteúdo tem uma linguagem bem próxima dos jovens, onde os convidados irão explorar suas temáticas, trazendo uma abordagem pessoal e contextualização histórica e consequências sociais.

Todas as temporadas vão possuir aproximadamente 8 episódios que seguem a narrativa do curso e abordarão temas relacionados ao assunto central, trazendo ainda indicações para que o público possa aprofundar seu conhecimento, sugestões de comportamento e formas para mudarmos esse cenário. O curso ficará disponível para download na versão podcast. Vale enfatizar que todos os participantes que concluírem a série Brilhantes vão ganhar um certificado.

“Inserir a discussão sobre Diversidade e Inclusão nas instituições de ensino é de grande importância para promover o diálogo e a reflexão colocando uma lente de aumento sobre questões que afetam a sociedade. O que se propõe com este projeto é dar ferramentas que possibilitem à população romper barreiras socioculturais e ciclos de violência e discriminação por meio da educação. E torna-se mais inovador a adoção de uma linguagem audiovisual contemporânea para trazer para comunidade acadêmica e para a sociedade temas delicados que permeiam o nosso dia a dia”, afirma Giowana Cambrone, consultora de Diversidade e Inclusão da Estácio.

O objetivo inicial da série Brilhantes foi levar este conhecimento para os alunos da instituição, prepará-los para o mercado, mas também para a vida como um todo. Posteriormente, a Estácio entendeu que um conteúdo potente como esse deveria ser aberto a todo o público de forma gratuita, afinal conhecimento sobre diversidade deveria ser disseminado o máximo possível, criando uma sociedade mais justa e respeitosa.

“Muitas marcas têm interesse em se aproximar do tema Diversidade e a Estácio – como uma instituição de educação que sempre prezou pela democratização do ensino e, consequentemente, pela inclusão – tem a missão de educar o público para esse movimento. Convidamos personalidades e estudiosos do assunto para nos ajudar a levar a mensagem para todo o Brasil de forma gratuita. Acreditamos na potência e relevância do assunto para preparar nossos alunos não apenas para o mercado de trabalho, mas principalmente para a vida”, explica Renata Tasca, gerente de marketing da Estácio.

De acordo com a pesquisa “Global Consumer Pulse” da Accenture Strategy, 83% dos consumidores brasileiros preferem comprar de empresas que defendem propósitos alinhados aos seus valores de vida. Eles dispensam marcas que preferem se manter neutras. O estudo falou com 30 mil consumidores ao redor do mundo, sendo 1.564 brasileiros. Os dados mostram que as marcas que informam ao público sobre seus propósitos, demonstram comprometimentos com causas e se colocam no mundo para além de seus produtos têm mais chance de atrair consumidores e influenciar decisões de compra.

“Por meio da parceria com o Instituto Yduqs, nosso curso será pioneiro em quebrar alguns paradigmas da sociedade e a primeira temporada visa empoderar as mulheres de todas as camadas sociais, além de deixá-las mais antenadas no que diz respeito aos seus direitos. Há mais de 50 anos, a Estácio promove inclusão e a diversidade faz parte do seu DNA, transformando vidas e contribuindo, junto com o Instituto Yduqs, com um mundo mais igualitário”, enfatiza Cláudia Romano, presidente do Instituto Yduqs e vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação e Sustentabilidade da Estácio.

Marcando o lançamento da série Brilhantes, a primeira temporada Estrelas da Revolução traz o machismo estrutural para o centro do debate. A temporada aborda o Feminismo e sua origem, ressaltando a importância do movimento e a sua necessidade nas relações sociais. Classe, raça e gênero também entram no foco, com informações sobre as camadas mais profundas e plurais da sociedade, mostrando a diferença entre sexualidade e gênero. Além disso, este módulo do curso aborda questões jurídicas, como gênero e a Justiça; feminicídio; e violência de gênero. A desigualdade no mercado de trabalho também é lembrada, mostrando a importância do empoderamento feminino e da representatividade.

A temporada Estrelas da revolução contará com um time de influenciadores, estudiosos do tema e profissionais de vários setores, como Luana Xavier, atriz, produtora e ativista; Alexandra Gurgel, empreendedora, escritora e produtora de conteúdos em prol da causa da autoaceitação das mulheres; Bielo Pereira, apresentadora, empresária e bigênere; Vilma Piedade, professora, escritora e autora do livro- conceito “Dororidade”; Jaqueline Gomes, psicóloga, professora universitária e ativista; Giowana Cambrone, advogada, professora de Direito de Família e mestranda em Políticas Pública de Formação Humana pela UERJ; Leonardo Peçanha, especialista em gênero e sexualidade pelo Instituto de Medicina Social da UERJ; Vanessa Berner, professora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ; Maíra Fernandes, advogada criminalista e professora; Lu Rufino dos Santos, advogada, Miss Cadeirante, porta-bandeira e conselheira Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência no RJ; Fabio Oliveira, filósofo, professor e escritor; e Thaís Ferreira, ativista comunitária, atual vereadora do Rio, especialista em políticas para mulheres e infância.

Série Brilhantes – Cursos online 100% gratuitos em formato audiovisual – DIVERSIDADE – Machismo, Racismo, LGBTQIA+, Etarismo e Capacitismo

1ª temporada Estrelas da Revolução – Inscrições a partir de 8 de março e estreia das aulas em 20 de março

Inscrições e informações – link: estrelasdarevolucao.estacio.br