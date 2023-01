DER define vencedor de licitação para reforma de pontes em Guarapuava e região –

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou o vencedor da licitação para reformar sete pontes e uma trincheira de rodovias estaduais em Guarapuava e municípios da região, no Centro e Centro-Sul do Estado.

A empresa Matera Engenharia Ltda apresentou a melhor proposta de preço, pelo valor de R$ 2.404.501,78, e teve toda sua documentação habilitada pela comissão de julgamento do DER/PR.

O prazo de execução será de cinco meses para o término das obras, a contar após a emissão da ordem de serviço. Até o dia 23 de janeiro, está aberto o período para apresentação das contrarrazões da segunda colocada.

A revitalização das pontes e da trincheira vai beneficiar oito municípios e mais de 265 mil moradores de Guarapuava, Pinhão, Boa Ventura de São Roque, Nova Laranjeiras, Espigão Alto do Iguaçu, Nova Tebas, Iretama e Rio Bonito do Iguaçu. Neste mapa está disponível a localização de cada uma, na aba CP 186/2022.

Estão previstos reparos das estruturas de concreto, instalação de dispositivos de drenagem e de segurança, melhorias de pavimentação, reforço na sinalização horizontal e vertical, roçada da vegetação, poda de árvores próximas, além de pintura.

INVESTIMENTO – O Governo do Paraná, através do DER/PR, está investindo mais de R$ 118 milhões na revitalização de pontes, viadutos, trincheiras e passarelas em todas as regiões do estado, somando mais 195 obras de arte especiais.