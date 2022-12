Ponte de Guaratuba –

O Governo do Estado, via Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), emitiu nesta quarta-feira (7) a ordem de serviço para início do cronograma da Ponte de Guaratuba. O documento marca o começo do prazo de 32 meses estabelecido para a conclusão de todo o projeto, o que inclui a obtenção de licenças ambientais, elaboração do projeto executivo e execução das obras pelo Consórcio Nova Ponte, declarado vencedor do processo licitatório, com uma proposta de R$ 386,9 milhões.

A autorização para início dos trabalhos técnicos pelas empresas que compõem o consórcio sucede a assinatura do contrato, feita pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior na segunda-feira (5), quando comemorou a conclusão de mais uma etapa do aguardado projeto, em especial pelos moradores das cidades litorâneas.

“Assinamos o contrato que tira do papel um sonho antigo da população do nosso Litoral, que era aguardada há 40 anos e que conseguimos tirar do papel em menos de quatro anos. Em conjunto com outras obras, como a Orla de Matinhos, esta obra vai modernizar e transformar a estrutura litorânea”, afirmou o governador.

“Serão dois meses para a empresa obter a licença ambiental, mais seis meses de projeto e, após isso, a execução da obra em si. Temos obra da ponte em si, mais acessos e entrocamentos que ligam alguns bairros da região, como a estrada do Cabaraquara”, explicou o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti.

AUDIÊNCIAS – A partir desta quarta, o Governo do Estado fará audiências públicas para apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) da obra da ponte e das vias de acesso. A primeira está marcada para esta quarta (7), no Sesc Caiobá, em Matinhos, às 19 horas, e a segunda ocorre na Assembleia de Deus Vitória em Cristo de Guaratuba a partir das 19 horas de quinta-feira (8).

O EIA/Rima foi protocolado no órgão ambiental pelo DER em setembro deste ano e é um documento necessário para obtenção da Licença Prévia da obra, que prevê a construção de uma ponte de mais de 1.200 metros de extensão, entre outras intervenções. Toda a documentação está disponível no site do DER/PR.

ESTRUTURA – A obra terá comprimento de 1.244 metros, com largura útil mínima de 22,60 metros. Estão previstas quatro faixas de tráfego de 3,6 metros cada, duas faixas de segurança de 60 centímetros cada, barreiras rígidas de concreto New Jersey de 40 centímetros, calçadas com ciclovia em ambos os lados, com 3 metros de largura, e 10 centímetros de guarda-corpo nas extremidades da ponte.

Também estão previstas intervenções nas vias de acesso à ponte. Na margem norte, a PR-412 será alargada para ambos os lados para facilitar o encaixe na ponte, com execução de muros de contenção para proporcionar o desnível necessário entre o pavimento existente e o tabuleiro. Também será implantado um retorno sob a ponte para ligação das vias locais e conexão da Estrada do Cabaraquara com Matinhos.

Na margem sul está prevista uma rótula alongada para ligação do bairro Caieiras, correção de nível da pista de rolamento e adequação de curva, além de implantação de uma alça de acesso à rua Nossa Senhora de Lourdes. Ao todo, entre ponte e vias de acesso, a extensão da obra chega a 3,07 quilômetros.